Сотрудники тубдиспансера Подмосковья посетили детский санаторий «Малаховский»

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Сотрудники Московского областного противотуберкулезного диспансера нанесли визит в «Малаховский детский туберкулезный санаторий». На базе санатория было проведено рабочее совещание по организации совместной работы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Санаторий осуществляет работу круглосуточно, круглогодично на 514 койках. Во всех 7 санаторных отделениях проведены текущие косметические ремонты. Постоянно проводится благоустройство санаторных отделений.

«В санатории „Малаховский“ ежегодно проводится оздоровление почти 2000 детей Московской области, среди которых основная часть детей — это дети из контакта с больными туберкулезом, около 30% пациентов получают профилактическое лечение по поводу латентной туберкулезной инфекции. Успешно используются в комплексе лечения ЛФК, массаж, ингаляционная терапия, физиолечение, спелеотерапия. Также травяной чай и кислородные коктейли пользуются популярностью у маленьких пациентов», — рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

В ходе рабочего совещания были намечены мероприятия по дальнейшему совершенствованию оказания медицинской помощи детям с активным туберкулезом и пациентам из групп высокого риска развития туберкулеза, проживающим в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.