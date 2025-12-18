Сотрудники скорой помощи Подмосковья приняли участие в профессиональном конкурсе

Московская областная станция скорой медицинской помощи подвела итоги профессионального конкурса для медработников. В нем приняли участие врачи, фельдшеры, медицинские сестры и медицинские братья выездных бригад, а также диспетчеры по приему и передаче вызовов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сотрудники скорой помощи являются профессионалами. Их навыки и опыт закаляются на каждой дежурной смене. Стимулом для дальнейшего роста в профессии стали ежегодные конкурсы профессионального мастерства. В них принимают участие самые решительные и смелые. В Коломне, в октябре, мы чествовали лучших водителей автомашин скорой помощи. Теперь, на базе Химкинской подстанции, настала очередь проверить мастерство медицинских работников. Все выступили достойно. По итогам конкурса были определены 12 победителей и призеров. Все герои дня получат денежную премию», — сказал главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.

Принять участие в этом профессиональном соревновании могли медработники скорой помощи Московской области, работающие по специальности не менее трех лет. Конкурс состоял из трех этапов: онлайн-тестирования на проверку теоретических знаний, экзамена с ситуационными задачами и демонстрации практических навыков. В результате лучшим врачом стала врач выездной бригады Раменской подстанции Татьяна Иванова; лучшим фельдшером «на линии» — Екатерина Пекшева из Люберец; среди медсестер и медбратьев отличился Азат Шарипов (Клинская подстанция); в команде диспетчеров «скорой» лучшим фельдшером по приему-передаче вызовов стала дмитровчанка Анна Худякова.

В конкурсе также отличились медработники Мытищинской, Электростальской, Люберецкой, Серпуховской, Одинцовской, Королевской и Жуковской подстанций, занявших призовые места и отличившихся вне конкурса. Размер денежной премии для призеров и победителей составил от 80 тысяч до 170 тысяч рублей. А почет и уважение от коллег — это уже дополнительный бонус и укрепление авторитета в коллективе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.