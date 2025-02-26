Сотрудники школ и детсадов Домодедова ежегодно проходят профилактический осмотр

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В округе Домодедово тщательно следят за здоровьем не только детей, но и сотрудников школ и детских садов. В этом году около 3 тыс. сотрудников данной сферы пройдут профилактические медосмотры, сообщает пресс-служба администрации округа.

Медицинские бригады Домодедовской больницы выезжают в школы и детские дошкольные учреждения для проведения профилактических медосмотров педагогов, воспитателей и других сотрудников.

Такие мероприятия медики проводят ежегодно с целью контроля за состоянием здоровья и своевременного выявления каких-либо патологий, в том числе профессионального характера.

«В состав бригады входит терапевт, а также узкопрофильные специалисты, в том числе невролог, оториноларинголог, стоматолог. В профосмотр входят лабораторные исследования, ЭКГ, оценка функции внешнего дыхания, измерения внутриглазного давления», — прокомментировала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи М. Ю. Малина.

Ежегодный профосмотр в образовательных и дошкольных учреждениях помогает выявить у сотрудников противопоказания к дальнейшему выполнению трудовых обязанностей и сформировать группы риска по развитию некоторых профессиональных заболеваний.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.