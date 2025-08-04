Сотрудники перинатального центра Подмосковья получили благодарности в Госдуме РФ

Главврач Московского областного перинатального центра Ольга Серова и заместитель главного врача по педиатрической помощи Анастасия Петрова получили благодарственные письма от депутата Госдумы Федерального Собрания РФ. Торжественное вручение прошло в здании Госдумы, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Ольга Серова и Анастасия Петрова являются главными внештатными специалистами министерства здравоохранения Московской области по акушерству и неонатологии. Московский областной перинатальный центр занимает лидирующие позиции в регионе, внедряет современные подходы к ведению беременности, родов и неонатальной помощи.

«Для нас важно не просто помогать каждой семье в начале пути родительства, но и формировать устойчивую культуру грудного вскармливания в регионе. Это работа не одного дня, и признание на федеральном уровне — большая честь и стимул продолжать двигаться вперед», — отметила Анастасия Петрова.

Одним из ключевых направлений работы центра является развитие и поддержка грудного вскармливания. В 2022 году здесь открылось первое в Подмосковье отделение грудного вскармливания с банком грудного молока — уникальный проект, направленный на выхаживание самых уязвимых новорожденных. Благодаря системной работе специалистов Московская область входит в число регионов-лидеров по поддержке грудного вскармливания в России.

Центр также является научной и образовательной базой Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области. Здесь проходит подготовка и повышение квалификации специалистов по вопросам грудного вскармливания со всей Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.