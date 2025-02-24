Сотрудники онкодиспансера Подмосковья поучаствовали в мероприятии к 23 февраля

День защитника Отечества является особым праздником для многих россиян. Это день, когда отдают дань уважения и благодарности всем тем, кто стоял и стоит на страже мира и безопасности. В этом году сотрудники Московского областного онкологического диспансера приняли участие в торжественном мероприятии при участии председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, депутата ГД РФ Вячеслава Фомичева, представителей учреждений региона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Праздничное событие объединило людей разных профессий и возрастов, создавая атмосферу единства и гордости за нашу страну. Особое внимание было уделено ветеранам Великой Отечественной войны и военным пенсионерам, которые присутствовали на мероприятии. Их подвиг и преданность Родине всегда будут служить примером для подрастающего поколения. Слова благодарности прозвучали также в адрес медицинских работников, чья работа требует не меньшей самоотдачи и мужества», — отметил главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.

Участие в таких мероприятиях помогает укреплять дух патриотизма и взаимопомощи среди жителей региона. Сотрудники областного онкодиспансера выразили надежду на то, что традиция проведения подобных мероприятий будет продолжена, ведь такие встречи не только вдохновляют на новые свершения, но и напоминают о вечных ценностях — мире, свободе и независимости нашей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.