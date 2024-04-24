Сотрудники НИКИ детства поучаствовали в Европейском конгрессе педиатров в Турции

В Турции состоялся XI Европейский конгресс педиатров. Научное мероприятие проводится Европейской педиатрической ассоциацией и союзом национальных европейских педиатрических обществ и ассоциаций. В конгрессе приняли участие специалисты научно-исследовательского института детства (НИКИ). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ведущие специалисты нашего института приняли активное участие в мероприятии и представили международному сообществу 10 докладов о достижениях в области науки и практической медицины, 2 из которых были признаны лучшими», — сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.

Форум способствовал развитию международного сотрудничества в области медицинской помощи детям, повышения квалификации врачей, а также развитию научной деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.