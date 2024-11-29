Сотрудники МОЦОМД приняли участие в форуме по детской реабилитации

В доме правительства Московской области состоялся III междисциплинарный форум по детской реабилитации «Комплексная реабилитация сегодня — здоровое поколение завтра». В мероприятии приняли участие заведующая физиотерапевтическим отделением Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) врач-физиотерапевт Надежда Зайцева и врач по медицинской реабилитации Нина Фадеева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы с интересом слушали участников форума, которые обсудили последние тенденции и практические подходы в области детской реабилитации. Специалисты поделились успешными кейсами, практическими рекомендациями и методами, которые могут быть применены для улучшения качества жизни детей с особыми потребностями», — рассказала заведующая физиотерапией МОЦОМД, доктор Надежда Зайцева.

Участники форума обсудили последние тенденции и практические подходы в области детской реабилитации. Поднимались вопросы интеграции различных терапевтических направлений, таких как арт-терапия, кинезиотерапия и логопедия, а также значимость междисциплинарного подхода в реабилитационных программах.

Участники отметили, что индивидуализированные планы реабилитации, разработанные с учетом уникальных особенностей каждого ребенка, оказывают значительно положительное влияние на их развитие. Завершая конференцию, организаторы подчеркнули важность сотрудничества между родителями, специалистами и образовательными учреждениями в создании системы поддержки для детей. Презентации последних исследований показали обнадеживающие результаты в области нейрореабилитации и использования технологий для улучшения взаимодействия с детьми.

В конце мероприятия участники выразили желание и стремление продолжить обмен опытом и знаниями, что станет основой для будущих совместных проектов и инициатив в данной сфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.