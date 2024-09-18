Сотрудники «Мособлэнерго» сдали свыше 35 литров крови для больниц Подмосковья

Московский областной центр крови организовал выездные донорские акции в филиалах АО «Мособлэнерго» в Щелкове, Ногинске и Коломне. В рамках акций сотрудники трех филиалов АО «Мособлэнерго» сдали для больниц Подмосковья более 35 литров крови, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы гордимся тем, что наша компания не только успешно развивается и приносит пользу обществу, но и заботится о своих сотрудниках и окружающих. Мы будем продолжать работать на благо нашего региона и стремиться к еще большим достижениям в будущем», — отмечает организатор донорских акций в коломенском филиале АО «Мособлэнерго» Елена Карькова.

Московский областной центр крови уже не первый раз проводит подобные акции в различных организациях и предприятиях Подмосковья. Такой подход позволяет привлечь больше людей к донорству и распространить информацию о важности этого дела. Кроме того, выездные акции удобны для тех, кто не может посетить стационарный центр крови, но хочет стать донором.

Чтобы начать сотрудничество с МОЦК и организовать донорскую акцию в своей компании, нужно ознакомиться с регламентом по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.