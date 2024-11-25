Сотрудники МОККВД повысили свою квалификацию об инфекциях

В ноябре 2024 года сотрудники Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера прошли специализированное обучение на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Курс был посвящен профилактике внутрибольничных инфекций и другим аспектам, связанным с антимикробной терапией.

Во время Недели борьбы с антимикробной резистентностью особенно актуальным становится вопрос внутрибольничных инфекций. Контроль над микроорганизмами, присутствующими в медицинских учреждениях, и профилактика их распространения среди персонала и пациентов являются ключевыми мерами для решения данной проблемы. Бактерии, обитающие в больницах и часто контактирующие с антибиотиками, приобретают высокую устойчивость к ним и могут вызывать различные заболевания, которые тяжело поддаются лечению существующими препаратами.

«Полученные знания уже применяются на практике в нашем учреждении. Это включает в себя более тщательный контроль за назначением антибиотиков, соблюдение строгих протоколов дезинфекции и стерилизации, а также повышение информированности пациентов о мерах профилактики инфекционных заболеваний. Все это направлено на повышение качества оказываемой медицинской помощи и обеспечение безопасности наших пациентов», — уточняет заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по медицинской части, врач-дерматовенеролог Елена Авербух.

Только благодаря совместным действиям врачей, медицинских работников и самих пациентов возможно предотвратить развитие этого опасного явления и сохранить эффективность антимикробных препаратов для будущих поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.