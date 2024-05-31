Сотрудники МОДКТОБ запустили в Подмосковье флешмоб ко дню защиты детей

К Международному дню защиты детей сотрудники Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы запустили флешмоб, который призывает подрастающему поколению верить в себя, в свои силы и возможности, а главное добиваться поставленных целей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сотрудники МОДКТОБ поделились самым ценным, а именно своими детскими мечтами. У кого-то они сбылись, а кто-то так и не исполнил еще самые заветные желания, но я уверен, что у нас еще все впереди», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Более 100 лет МОДКТОБ оказывает плановую и экстренную травматологическую помощь детям и подросткам Московской области. Лечебный процесс детей и подростков обеспечивают: 43 врача, из них 7 кандидатов медицинских наук, 7 Заслуженных работников здравоохранения Московской области, 14 врачей имеют высшую квалификационную категорию. На сегодняшний день больница единственное своего рода крупное учреждение, объединяющее практическую, научную и учебную деятельность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.