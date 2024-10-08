Сотрудники кардиопульта скорой помощи Подмосковья провели 1,1 млн консультаций

Специалисты кардиопульта областной скорой помощи провели более 1,1 млн консультаций с момента его основания. Кардиопульт — входит в состав врачебно-консультативного центра, крупной структуры Московской областной станции скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Благодаря его работе бригады скорой могут, во время выезда, непосредственно, «от постели пациента», передавать ЭКГ врачу-кардиологу.

Специалисты центра дистанционно расшифровывают ее, дают оценку состояния больного, при необходимости, консультируют бригаду о тактике диагностики и экстренной помощи на основе утвержденных алгоритмов. Бригада, на основании полученной информации, может, эффективно, оказать помощь пациенту и принять взвешенное решение о рациональной госпитализации.

«При сердечно-сосудистых патологиях крайне важна оперативность, так как такие заболевания требуют срочной госпитализации. Всего за время работы кардиопульта специалисты провели более 1,1 млн консультаций. В 80% у пациентов выявили острую сердечную патологию, а в 2,9% острый коронарный синдром, и они были госпитализированы в региональные сосудистые центры Подмосковья», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Работа кардиопульта стала возможной благодаря оснащению бригад Московской областной станции скорой помощи новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ.

На данный момент все выездные бригады оснащены такими аппаратами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.