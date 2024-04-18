Сотрудники больницы Луховиц стали участниками сессии «Корпоративная культура»

Фото - © Луховичане активно включились в работу по разработке тактики формированию единой корпоративной культуры в учреждениях здравоохранения Подмосковья в текущем году./ГБУЗ МО Луховицкая больница

Луховицкие специалисты, члены первичной профсоюзной организации Луховицкой больницы приняли участие в стратегической сессии «Корпоративная культура в системе здравоохранения Московской области», которая прошла в Московском областном учебном центре развития компетенций МОНИКИ им. М Ф. Владимирского. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Команда луховичан, в составе которой заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работе Наталия Васильева, главная медсестра, председатель первичной профсоюзной организации работников здравоохранения Валентина Бурмистрова и начальник отдела кадров Юлия Пащук активно включились в работу по разработке тактики формирования единой корпоративной культуры в учреждениях здравоохранения Подмосковья в текущем году.

«Мероприятие, организованное по инициативе Минздрава, помогает стать единой командой профессионалов. Построение грамотной корпоративной культуры имеет огромное значение при слаженной командной работе всего персонала медучреждения и построения взаимоотношений сотрудников с пациентами, что в конечном итоге влияет на общее качество лечения», — сказала заместитель главврача Луховицкой больницы по амбулаторно-поликлинической работе Наталия Васильева.

Она подчеркнула, что позитивные взаимоотношения медперсонала и пациентов влияют даже на результаты лечения и, конечно, удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения области, а также представителями власти.

По его словам, постоянный диалог помогает решать проблемы и слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.