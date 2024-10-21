Сотрудник тубдиспансера Подмосковья возглавит региональный «Центр компетенций»

Рабочее совещание, посвященное промежуточным итогам и перспективам развития центров компетенций в области управления качеством и безопасностью медицинской деятельности Российской Федерации, прошло в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В ходе совещания была положительна оценена работа центра компетенций Московской области, чему мы очень благодарны. Возглавлять региональный центр компетенций Московской области поставили сотрудника Московского областного противотуберкулезного диспансера — заместителя главного врача по клинико-экспертной работе — Елену Горбунову», — рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Региональный центр компетенций создан на базе Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера в 2023 году и работает на всю Московскую область.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.