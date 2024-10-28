Сосудистые хирурги Подмосковья удалили мужчине 10-сантиметровый тромб около сердца

В Мытищинскую больницу поступил 33-летний мужчина из Щелково с острым напряженным отеком и сильной болью в ноге. Обследование выявило у него не только тромбоз глубоких вен нижней конечности и таза, но и флотирующий тромб протяженностью более 10 см в вене, ведущей к сердцу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Флотирующий тромб — это удлиненный сгусток крови, у которого один конец прикреплен к стенке сосуда, а второй свободно омывается током крови. Такой тромб может «вырасти» до нескольких сантиметров.

«Подвижный тромб такой локализации создает угрозу мгновенной смерти в любую минуту с низким шансом на спасение даже в условиях стационара. Главной задачей для нас было не допустить отрыва тромба», — рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Родион Шилов.

К спасению пациента подключились мультидисциплинарная бригада специалистов и главный внештатный специалист по рентгенваскулярным методам лечения Московской области Алексей Азаров из МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.

«Для удаления тромба под рентген-контролем ввели через яремную вену на шее специальный инструмент — „корзинку“ для улавливания тромбов большого размера. В несколько приемов удалили тромб: освободили вену, ликвидировали риск тромбоэмболии легочной артерии. Тромбозы такого объема мы видим не так уж часто. За последний год это третий случай», — отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Антон Аналеев.

Сейчас пациент завершил послеоперационную реабилитацию в стационаре и уже выписан домой. В течение полугода он продолжит лечение амбулаторно под наблюдением специалистов поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.