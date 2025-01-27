Сосудистые хирурги из Мытищ спасли руку пожилой женщины от ампутации

Жительница Мытищ Надежда Бакеева, в прошлом — врач-кардиолог считает, что к своему 87-летию она получила самый ценный подарок за всю свою жизнь. Накануне Дня рождения ее молодые коллеги, сосудистые хирурги Мытищинской больницы сумели вовремя прийти на помощь и устранить угрозу ампутации правой руки. После операции, проведенной с ювелирной точностью, функции конечности восстановились быстро и в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Однажды женщина почувствовала очень сильную непрекращающуюся боль в правой руке, пальцы потеряли подвижность, а потом рука перестала двигаться совсем. Как врач, она понимала, что дело плохо: вероятнее всего, перекрыт кровоток. «Скорая» привезла ее в Пушкинскую больницу, откуда врач срочно отправил женщину в Мытищи, где работает отделение сосудистой хирургии.

«Если бы не их профессионализм и готовность бороться за здоровье пациента, дело бы кончилось ампутацией. Меня сразу взяли в работу — сделали УЗИ, определили локализацию тромбов, перекрывших кровоток, и около пяти часов вечера я уже была на операционном столе. Наркоз был местным, поэтому я могла наблюдать за великолепной работой сосудистого хирурга Яго Муртазовича Сарханидзе. Он извлек и показал мне два тромба размером по 3 сантиметра каждый. Спасибо ему сердечное и за прекрасно проведенную операцию, и за моральную поддержку в период реабилитации. Хочу поблагодарить всю команду отделения сосудистой хирургии в лице заведующего отделением Родиона Викторовича Шилова», — рассказала Надежда Бакеева.

В центре спасения конечностей Мытищинской больницы, который работает на базе отделения сосудистой хирургии, подобные чудеса творят практически ежедневно.

«Сосудистая хирургия высокотехнологична по сути, даже не в силу сложности оборудования. Отделение сосудистой хирургии в Мытищах создавалось в 2011 году по образу и подобию профильного отделения в МОНИКИ имени Владимирского. Кадровый потенциал, подбор персонала, включая медицинских сестёр, оснащение отделения, задачи, которые предстояло решать — всё это было на уровне научно-исследовательского института. Это много дает нам и сегодня, в нашей повседневной работе», — подчеркнул заведующий отделением сосудистой хирургии Родион Шилов.

Врачи сосудистого отделения Мытищинской ОКБ ежедневно делают большое дело — спасают конечности, проводят сложнейшие операции на сонных артериях, вытаскивают — практически с того света, пациентов с разрывами аневризмы.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.