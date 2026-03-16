Союз страховщиков предложил ввести расширенный полис ОМС

«Представьте, что базовый полис вам покупает государство, то есть, вы за него не платите. Это и есть ваш полис ОМС. Но вы сами можете доплатить и купить расширение ОМС+. Где тоже будет определенный стандартный набор услуг, но более широкий — со стоматологией, где будут предусмотрены более современные и дорогие материалы и процедуры. А для остального — сверх этого расширенного стандартного набора — уже будет полис ДМС. Я не говорю, что мы это уже завтра сделаем, но надо к этому постепенно идти», — отметил он.

Уфимцев предложил начать с эксперимента в одном регионе, чтобы оценить практическую работу модели. По его словам, нет умысла снижать качество лечения пациентов или создавать дополнительные трудности для медицинских работников. Но необходимо определить цель, а она состоит в повышении качества и доступности медпомощи через развитие именно страховых механизмов в здравоохранении, добавил он.

Глава ВСС подчеркнул, что в настоящее время в России фактически функционируют две отдельные системы оказания медицинских услуг: бесплатная для граждан в рамках ОМС и платная. Эта разница приводит даже к существованию двух отдельных регистратур в поликлиниках.

«Сейчас это две разные системы. А если сделать, как мы предлагаем, то будут не нужны две отдельные регистратуры. Вы придете, и вам скажут — у вас простой полис ОМС, нет острой боли, поэтому мы запишем вас к специалисту через неделю. А если у вас расширенный полис — мы сможем направить вас к другому специалисту раньше. Но все это будет решаться в одном месте», — сказал он.

Уфимцев также подчеркнул, что законодательство России устанавливает единые критерии доступности медицинской помощи для всех. Но, по его мнению, определенная дифференциация должна присутствовать — без ущерба для социально незащищенных групп. Для социально защищенных категорий она должна быть прозрачной и понятной: что можно получить бесплатно, а за что необходимо доплатить, и кто эту доплату должен осуществлять, заключил председатель союза страховщиков.

