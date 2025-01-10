Сохранять спокойствие: врач объяснил, почему зимой люди часто травмируются

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Травматолог Сейдалиев: в праздники люди чаще всего получают ушибы и переломы

Врач-травматолог Артур Сейдалиев заявил, что в зимнее время особенно высок риск получения травм, чаще всего это переломы и ушибы позвоночника, повреждения суставов, термические ожоги и сотрясения головного мозга, сообщает сайт MK.Ru .

В новогодние праздники и в январе ситуацию усугубляют алкоголь и гололед, экстремальные развлечения — лыжи и коньки, фейерверки и петарды без соблюдения правил безопасности.

По словам доктора, в случае травмы самое главное — это сохранять спокойствие. В первую очередь следует осмотреть и аккуратно потрогать поврежденный участок, затем по возможности приложить лед и зафиксировать подручными средствами, использовать домашнюю аптечку.

Если человек не может самостоятельно передвигаться, необходимо обязательно вызвать бригаду скорой помощи, заключил травматолог.