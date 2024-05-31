Снижение смертности в Подмосковье обсудили на заседании областного Минздрава

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк провел в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского расширенное заседание профильного комитета коллегии, посвященное вопросам разработки эффективных мероприятий, направленных на снижение смертности от управляемых причин, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В заседании приняли участие профильные главные внештатные специалисты, руководители служб больниц. Министром был представлен детальный доклад по состоянию заболеваемости и смертности в регионе, проанализированы действующие меры и разработаны дополнительные мероприятия, направленные на увеличение ожидаемой продолжительности жизни.

«Приоритетной задачей регионального Минздрава является снижение смертности от различных заболеваний, а также увеличение продолжительности жизни. Для этого необходима слаженная работа всех систем здравоохранения, но в первую очередь, первичного звена. Именно профилактика позволяет предотвратить развитие заболеваний, а своевременная диагностика вовремя обнаружить патологию и начать лечение», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По итогам заседания выработан четкий план по реализации поставленных задач. Заседания коллегии будут проходить под руководством министра на регулярной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.