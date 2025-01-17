Смысла нет: травматолог рассказал о вреде крещенских купаний

Врач, травматолог-ортопед Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге Алексей Ешинов заявил, что в единоразовых крещенских купаниях нет смысла, а людям с проблемами со здоровьем окунания в ледяную воду могут нанести дополнительный вред. К моржеванию следует идти постепенно, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Окунание в ледяную воду — это стресс. Реакция организма может дойти до полной остановки дыхания, причем потом у кого-то оно может не восстановиться», — отметил врач.

Сам Алексей Ешинов уже много лет занимается моржеванием. Он начинал с активного плавания в теплое время года и постепенно дошел до купаний зимой. С 2022 года он участвует в «Кубке Большой Невы» на Гребном канале.

По его словам, не бояться холодной воды и уметь в ней плавать — это совершенно разные навыки. Так, пресловутый «сочинский брасс», когда голова все время над водой, в ледяной воде не получится. Уже с навыками и пониманиями правильного плавания доктор начал заниматься в секции и затем пришел в «Питерский клуб любителей зимнего плавания „Озерки“.