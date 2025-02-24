СМИ покажут сюжет о первом в РФ рожденном ребенке после трансплантации у матери
В Нижнем Новгороде зафиксирован уникальный случай: местная жительница стала первой в России, кому удалось стать мамой после трансплантации. Женщина успешно выносила и родила здоровую малышку после пересадки почки и поджелудочной железы, сообщает pravda-nn.ru.
Это знаменательное событие произошло еще в 2019 году. Согласно статистике того времени, в мировом масштабе было зарегистрировано всего 146 аналогичных случаев.
Спустя шесть лет Первый канал посвятил сюжет взрослеющей девочке и ее матери. Его покажут в рамках программ «Жить здорово» и «Здоровье» (16+) в преддверии Международного женского дня, 2 и 8 марта.
Девочка, получившая имя Виктория, родилась 21 июня.