Врач Мескина: если у человека сильный иммунитет, то он не заболеет от сквозняка

Врач-инфекционист Елена Мескина заявила, что сквозняки от открытых окон и дверей, кондиционеры и вентиляторы не всегда могут вызвать простудные заболевания. По ее словам, недуги могут появиться только после длительного нахождения на холоде, сообщает газета «Вечерняя Москва».

«При холоде организм включает свои защитные механизмы, которые направлены на сохранение нормальной температуры тела в той зоне, куда приходится холодный воздух», — напомнила медик.

Мышечная боль или тугоподвижность может появиться, если человек долгое время находится на холоде.

Вместе с тем, по словам Мескиной, простудиться из-за кондиционера или короткого воздействия холодного воздуха можно только в том случае, если организм уже сильно ослаблен. По словам инфекциониста, если иммунная система человека в норме и он полноценно питается, то простуда из-за сквозняка ему не грозит.