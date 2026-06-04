Скворцова сообщила о снижении опухолей после вакцины от рака

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила о хорошем иммунном ответе и уменьшении опухолевых узлов у первых получивших российскую вакцину от рака, сообщает RT .

По словам Скворцовой, препарат полностью безопасен и хорошо переносится участниками клинических исследований. Сейчас в них задействованы 40 человек. Первому пациенту вакцину ввели в конце марта — начале апреля.

«Самым первым пациентом мы ввели вакцину в конце марта и в начале апреля, а остальные находятся на разной стадии: кто-то сейчас сдает свою биопсию, кому-то вакцина делается — она делается долго — 49 дней. Поэтому мы пока можем сказать, что вакцина хорошо переносится», — рассказала Скворцова.

Глава ФМБА отметила, что уже после четырех инъекций у пациентов фиксируется уменьшение опухолевых узлов. При этом делать выводы о первых итогах исследования можно будет примерно через месяц.

Ранее Скворцова также разъясняла принцип работы новой персонализированной вакцины против рака.

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