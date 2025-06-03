Скрытая угроза: врач объяснила рост числа внезапных смертей среди молодежи

Врач Богаевская: при обмороках и болях в груди молодежи нужно обследоваться

Синдром внезапной сердечной смерти у молодых людей больше не редкость. Это тревожит медицинское сообщество по всему миру. Несмотря на кажущееся здоровье, причиной летального исхода все чаще становятся скрытые патологии сердца, которые можно было бы выявить заранее. Врачи рассказали, как распознать тревожные сигналы и защитить себя, сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметила кардиолог Евгения Богаевская, большинству умерших было около 23 лет. При этом треть из них ранее жаловалась на судороги, обмороки, одышку или боли в груди. У части пациентов были обнаружены отклонения на ЭКГ и аритмия. Некоторые принимали психотропные препараты — они тоже могли повлиять на здоровье сердца.

Особую группу риска составляют спортсмены. Интенсивные тренировки могут обострить скрытые сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому врач советует ежегодно проходить обследования — особенно тем, кто активно тренируется или имеет предрасположенность.

Специалисты напомнили, что тревожные сигналы — это не только боль в сердце. Внезапная усталость, одышка, обмороки при нагрузке — все это повод обратиться к врачу.

В числе профилактических мер — умеренная физическая активность, правильное питание и ежегодный чек-ап. Возможна терапия методом усиленной наружной контрпульсации (УНКП), улучшающей приток крови к сердцу и снижающей риск осложнений.