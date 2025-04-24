Скорая медпомощь Подмосковья приняла участие в учениях в аэропорту Жуковский

Под эгидой управления Роспотребнадзора по Московской области на учениях отрабатывалось межведомственное взаимодействие по недопущению распространения особо опасной инфекции — холеры. В масштабной тренировке приняли участие специалисты подмосковной скорой, здравпункта и обслуживающих компаний аэропорта, таможенной службы, полиции, учреждений санэпиднадзора, пограничного контроля, транспортного ведомства и одной из авиакомпаний. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В ходе командно-штабных учений оттачивались противоэпидемические меры в случае выявления на борту воздушного судна больного с подозрением на холеру. По легенде, из Таиланда в Москву прибыл пассажирский самолет, на борту которого находился гражданин, у которого была предположительно диагностирована особо опасная инфекция. В воздушной гавани был развернут пункт санитарно-карантинного контроля, оснащенный всем необходимым. Потребовалась медицинская эвакуация условного больного в специализированную клинику. Пассажира эвакуировали из салона самолета по амбулифту и передали бригаде Жуковской подстанции скорой медицинской помощи. Медики, соблюдая все меры безопасности, доставили пациента в изолятор», — сказал руководитель регионального объединения № 9 Московской областной станции скорой медицинской помощи Николай Суслов.

Пассажиры, контактировавшие с потенциальным больным, также были «эвакуированы» для обследования. Транспорт, принимавший участие в перевозке, прошел дезобработку. Действия в подобных сценариях — важная часть практики медиков, которая закрепляет их навыки и готовность к работе в чрезвычайных ситуациях. Во время таких учений оттачиваются алгоритмы взаимодействия всех оперативных служб.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.