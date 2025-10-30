сегодня в 18:39

Синдром сухого глаза выявлен у каждого третьего офисного сотрудника в России

Синдром сухого глаза диагностируется у каждого третьего офисного работника, особенно среди тех, кто проводит за экраном более 4–6 часов в день, сообщает «Вечерняя Москва» .

Синдром сухого глаза проявляется ощущением песка, рези и сухости, мутностью зрения к середине дня. По словам офтальмолога сети медицинских клиник «Андреевские больницы — Неболит» Алены Шкатовой, основной причиной развития синдрома становится длительная работа за компьютером или смартфоном. При зрительном напряжении частота морганий снижается, что ухудшает защиту поверхности глаз.

В группу риска входят не только офисные сотрудники, но и люди, принимающие гормональные препараты, антигистаминные средства, антидепрессанты, а также страдающие гормональными нарушениями, системными заболеваниями, носящие контактные линзы или перенесшие лазерную коррекцию зрения.

Врач отметила, что для профилактики синдрома сухого глаза важно делать регулярные перерывы в работе за монитором, увлажнять воздух в помещении, использовать защитные очки и увлажняющие капли. Также рекомендуется сбалансированное питание и регулярные осмотры у офтальмолога.

«Слезная жидкость защищает и питает роговицу, формируя прекорнеальную пленку, которая обеспечивает комфорт и здоровье глаз», — пояснила Шкатова.

Среди факторов, усугубляющих состояние глаз, специалист выделила сухой воздух от кондиционеров и обогревателей, пыль, дым и электромагнитное излучение мониторов.

