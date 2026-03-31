Синдром «нашлепанных» щек: врач рассказала об опасности парвовируса

Детский педиатр-инфекционист Анифе Зинабдиева предупредила, что парвовирусная инфекция часто протекает незаметно, но может вызывать осложнения и представляет риск для беременных, сообщает Крымское информационное агентство .

Парвовирусную инфекцию нередко называют синдромом «нашлепанных» щек. По словам врача, заболевание чаще встречается весной и в начале осени и в большинстве случаев проходит бессимптомно. Характерная сыпь появляется уже на этапе выздоровления.

«В редких случаях болезнь может протекать тяжело: высокая температура до двух недель и дольше, увеличение печени и селезенки, могут появиться боли и отеки крупных суставов — яркая сыпь, которая выглядит как „перчатки“, „носки“ или даже „капюшон“. В таких ситуациях лечение проводится только в стационаре», — рассказала Зинабдиева.

Вирус устойчив во внешней среде и выдерживает нагрев до 56 градусов в течение часа, однако погибает при кипячении и обработке рядом дезинфектантов. Контакт заболевших с беременными нежелателен, так как инфекция может быть опасна для плода.

Специфического лечения и вакцины не существует. Антитела выявляются в крови через 10–12 дней после заражения и сохраняются до трех месяцев. Вирус также обнаруживают методом ПЦР в крови, слюне и клетках ротоглотки.

«Карантин не требуется, когда появилась сыпь — ребенок уже не заразен. Инкубационный период может длиться от 4 дней до двух недель, а в редких случаях — до 20 дней», — добавила специалист.

Сыпь сначала возникает на лице, затем распространяется по телу и исчезает в течение 10 дней. После болезни формируется длительный иммунитет, однако при ослабленном иммунитете возможны повторные случаи.

