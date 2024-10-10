Синдром крампи: врач объяснила причины спонтанных судорог

Врач-невролог сети «Клиника Фомина» Нина Коптенко заявила, что причинами синдрома крампи — ситуации, когда сводит мышцы, могут стать переохлаждение, обезвоживание организма, а также некоторые хронические заболевания, сообщает «Вечерняя Москва».

Синдром крампи также могут вызвать избыток поваренной соли и интенсивные физические нагрузки, особенно после долгого периода низкой двигательной активности, предостерегла эксперт.

По ее словам, обычно это явление возникает ночью, оно может нарушить сон. Чаще всего вовлекаются мышцы ног — икроножные и мелкие мышцы стопы, долго сохраняется чувствительность или болезненность. Непосредственно после наблюдаются мелкие подергивания мышц — фасцикуляции.

Для профилактики синдрома крампи врачи советуют пить достаточно воды и соблюдать умеренные физические нагрузки, избегать переохлаждения, не пить перед сном алкоголь и кофе, делать массаж, заключила Коптенко.