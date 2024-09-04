Сильная жажда и зуд: эндокринолог назвала ранние признаки диабета

Эндокринолог Химкинской клинической больницы Лариса Щербакова рассказала, что основными симптомами преддиабета являются судороги по ночам, усиление жажды, резкое снижение веса, зуд кожи, частые позывы к мочеиспусканию, мигрень, приливы жара, а также бессонница, сообщает NEWS.ru .

«Если вовремя не заметить болезнь, она может дебютировать угрожающим для жизни состоянием — диабетической комой», — предостерегла врач.

По ее словам, чтобы избежать возникновения диабета, необходимо придерживаться здорового образа жизни и проходить регулярные медицинские обследования (диспансеризацию), в ходе которых осуществляется анализ уровня глюкозы в крови натощак.

Эндокринолог также отметила, что анализ крови на уровень сахара следует сдавать как минимум раз в год. Она акцентировала внимание на том, что этот анализ является ключевым для оценки содержания глюкозы в крови.

Ранее терапевт Ольга Чиркова рассказала, что перед сдачей анализа крови на уровень сахара разрешается употреблять только воду. По словам специалиста, любые продукты питания, сахар, сладкие напитки, алкоголь и курение могут привести к увеличению уровня глюкозы. В то же время физическая активность способствует его снижению. Исходя из этого, она рекомендовала накануне процедуры ограничить рацион овощами, злаками и отварным диетическим мясом.