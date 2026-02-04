Сифилис вернулся: врач объяснила, почему инфекция снова выходит из-под контроля

«Рост заболеваемости — это факт. Но причины здесь не одна, а целый комплекс, который, к сожалению, создал идеальную среду для распространения инфекции. Главная причина — мы стали меньше бояться. У людей снизилась настороженность в отношении всех половых инфекций. Многие считают, что в эпоху антибиотиков это несерьезно, и пренебрегают простейшей мерой — презервативом», – сказала Ястремская.

Она добавила, что меняется и сексуальное поведение: больше случайных связей, меньше практики безопасного секса. Также играет роль влияние других рискованных практик, например, употребление наркотиков, на фоне которого контроль над ситуацией ослабевает.

«Мы лучше диагностируем. Часть этого кажущегося «взрыва» связана с тем, что тестирование стало доступнее и охватывает больше людей. Мы просто стали чаще выявлять скрытые случаи, которые раньше оставались в тени», – рассказала врач.

Ястремская заключила, что еще один фактор – опасное самолечение. Бесконтрольный прием антибиотиков может «смазать» картину и даже привести к ложноотрицательному анализу на ранней стадии. Человек думает, что здоров, а болезнь в это время развивается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.