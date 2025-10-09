Штат стоматологической поликлиники в Раменском пополнился молодым специалистом

В рамках программы «Модернизация первичного звена» в Раменской стоматологической поликлинике к работе приступил новый врач-стоматолог Ярослава Глинская. Программа направлена на организацию медицинской помощи рядом с местом жительства граждан, сообщает пресс-служба администрации округа.

Молодой специалист в 2025 году получила диплом Российского университета медицины по специальности «стоматология». Ярослава обучалась в вузе по целевому направлению от Раменской больницы.

Врач отметила, что выбор места работы был осознанным — она выросла и живет в Раменском, где планирует получить практический опыт под руководством коллег.

«Выбирая профессию врача, никогда не сомневалась в решении — почти все родственники у меня врачи. Я врач в третьем поколении. Планирую продолжить обучение в ординатуре по детской стоматологии — это направление считаю перспективным», — рассказала Ярослава Глинская.

Для привлечения медицинских кадров действует система социальной поддержки. Она включает ежемесячную компенсацию аренды жилья 25 000 рублей, губернаторскую доплату 32 000 рублей, выплаты молодым специалистам 15 000 рублей, предоставление служебного жилья, участие в программах «Социальная ипотека», «Бюджетная ипотека» и «Земский доктор». Также предусмотрены целевые направления в ординатуру и повышение квалификации за счет работодателя.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.