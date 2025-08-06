Штат подмосковной станции скорой медпомощи с начала года пополнили 248 медиков

В Подмосковье действует целый ряд социальных программ и льгот для медицинских работников, которые трудоустраиваются в госучреждения здравоохранения. Особенно эти подмосковные бонусы привлекают в Московскую область специалистов из других регионов страны, и даже из Москвы. Так, например, только на Подмосковную скорую за семь месяцев текущего года поступили на работу 248 врачей, фельдшеров, медицинских сестер и братьев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Главным стимулом для трудоустройства иногородних медицинских специалистов на Подмосковную скорую является высокая, по сравнению другими субъектами РФ, и стабильная заработная плата. Более того, в нашем регионе имеются дополнительные выплаты, как единовременного характера, так и постоянные стимулирующие. Плюс ко всему, медработники, приехавшие на работу в Московскую область, получают весомую компенсацию за аренду жилья. Также они могут стать участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По привлечению кадров на областной станции скорой медпомощи, например, успешно работает и программа «Приведи друга», участники которой могут получить дополнительную выплату», — рассказывает о региональных бонусах и «плюшках» заместитель главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи по кадрам Наталья Дзуцева.

В этом году только на одну Шатурскую подстанцию скорой медицинской помощи пришли на работу 17 фельдшеров выездных бригад из одной только области — Рязанской. Часть этих работников получает компенсацию за арендуемую жилплощадь, часть — ездит на суточные дежурства из родных мест. Получаются настоящие землячества на подстанциях. Так, в западных подразделениях Подмосковной скорой работают медики со Смоленщины, в северных — из Твери и Иванова, в южных — из Тульской области и Калуги. Трудятся на скорой помощи Московской области приезжие медработники даже из Астрахани и Волгограда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.