Школы для пациентов с повышенным давлением открылись в поликлиниках Люберец

В двух поликлиниках Люберецкой областной больницы организовано обучение пациентов с артериальной гипертензией — повышенным давлением. Занятия проводятся на базе поликлиник № 1 и № 3, сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Артериальная гипертензия — это длительное повышение артериального давления больше 140/90 мм рт. ст. Такое состояние может приводить к развитию инфарктов и инсультов. Однако при изменении образа жизни, отказе от вредных привычек и приёме лекарств, назначенных врачом, можно нормализовать давление и снизить риск осложнений», — пояснила заместитель главного врача Люберецкой областной больницы Ольга Шведчикова.

На занятиях врачи рассказывают пациентам, как следить за давлением, вести дневник артериальной гипертонии, также какую помощь можно оказать самому себе при повышении артериального давления находясь дома, чтобы не упустить время и не допустить возникновения инфарктов и инсультов. Специалисты помогают подобрать терапию. Полный цикл состоит из восьми занятий, посвященных основным наиболее важным проблемам контроля артериальной гипертензии.

После окончания школы пациенты должны знать о причинах и симптомах повышения артериального давления и осложнения артериальной гипертензии, основы самоконтроля давления в домашних условиях, правильном питании при артериальной гипертензии и многом другом.

Групповые занятия проводятся два раза в месяц. Направление в школу выписывают участковые терапевты пациентам из группы риска, которые состоят на диспансерном наблюдении или тех, у кого заболевание выявлено впервые.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.