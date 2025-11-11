Школу осознанного отцовства запустили в Московском областном перинатальном центре

Первая встреча школы для будущих пап, посвященная роли мужчины в период беременности, родов и после рождения ребенка, прошла в Московском областном перинатальном центре. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В нашем перинатальном центре регулярно проводятся школы для подготовки будущих родителей к рождению малыша, но впервые мы решили запустить школу осознанного отцовства. На занятиях, которые ведут наши ведущие специалисты, мужчинам рассказывают о правилах ухода за малышом, технике безопасности, помощи и поддержке супруги в родах и других важных вопросах, которые волнуют будущих пап», — рассказала заместитель главного врача Московского областного перинатального центра Людмила Седая.

Спикерами первой школы осознанного отцовства стали заместитель главного врача Московского областного ПЦ, акушер-гинеколог Динар Габдрахманов и анестезиолог-реаниматолог Московского областного ПЦ Семен Лаврентьев. Они поделились профессиональными советами о том, как папа может активно участвовать в уходе за ребенком и поддерживать женщину на каждом этапе: от планирования беременности до первых месяцев жизни. Участники смогли задать волнующие вопросы и обменяться опытом со специалистами.

Подобные встречи в перинатальном центре станут регулярными — раз в месяц врачи будут проводить занятия для мужчин, которые хотят осознанно готовиться к отцовству. График занятий в школе будет опубликован на сайте медучреждения и в социальных сетях.

