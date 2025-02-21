Школьники Подмосковья посетили Московский областной онкологический диспансер

Важность раннего знакомства с профессиональной средой сложно переоценить, особенно когда речь идет о медицине — одной из самых сложных и ответственных профессий. Будущие студенты медицинских вузов, они же ученики гимназии № 2, получили уникальную возможность заглянуть в мир современной онкологии, посетив Московский областной онкологический диспансер, сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

Ребята смогли ознакомиться с работой различных отделений и понаблюдать за ходом операций через специальный монитор.

«Молодые люди узнали о последних достижениях в диагностике и лечении рака, а также о том, как важна междисциплинарная работа врачей для достижения положительных результатов. Для многих участников экскурсия стала источником вдохновения и мотивации. Возможность увидеть результаты труда наших специалистов, их преданность делу и стремление к спасению жизней, надеюсь только укрепит их желание посвятить себя медицине», — поделилась заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи областного онкодиспансера Жанна Дроздова.

Московский областной онкологический диспансер активно поддерживает инициативы по привлечению молодежи в медицину. Регулярные экскурсии для школьников и студентов помогают формировать у них реалистичное представление о профессии врача и вдохновляют на выбор этого нелегкого пути. Таким образом, подобные мероприятия не только способствуют профессиональному самоопределению молодых людей, но и обеспечивают преемственность поколений в медицинской отрасли. Ведь именно эти студенты станут теми специалистами, которые продолжат развивать здравоохранение нашей страны завтра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.