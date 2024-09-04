Шешко: 97% детей в Подмосковье получили медицинскую помощь в 2023 году

KPI 80% охвата детей для 2023 года был достигнут на первом году реализации проекта неонатального скрининга, сказала директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья министерства здравоохранения РФ Елена Шешко.

«97% детей было охвачено медицинской помощью в Подмосковье в 2023 году», — заявила она.

Шешко отметила, что в Московской области знают каждого ребенка не по бумажке, следят за его здоровьем в процессе лечения. Шешко отметила вклад в организацию системы здравоохранения губернатора региона Андрея Воробьева и поблагодарила его за создание эффективной электронной медицинской системы.

«Врачи знают, когда взяли тест, когда ребенок ушел из перинатального центра, когда его данные попали в лабораторию, когда был получен результат — это все отображается в электронной медицинской системе», — подчеркнула Шешко.

Она отметила, что 633 ребенка, заболевания которых были выявлены на доклинической стадии, получили помощь. Шешко заключила, что в Московской области отрабатываются инновационные технологии организации медицинской помощи не такие заоблачные, как в национальных центрах, а абсолютно реальные и нужные для каждого педиатра.

В Красногорске проходит V Съезд детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство. Участников и гостей мероприятия из 50 регионов России и 5 стран, в том числе из Израиля и Италии, ждут более 25 симпозиумов по различным направлениям. Перед слушателями выступят эксперты здравоохранения и признанные лидеры мнений.