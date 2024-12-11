Шатурская больница пополнилась новым медицинским оборудованием

Хирургическое отделение г. Шатура пополнилось новым оборудованием. В рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2023–2027 годы поступил лазерный хирургический аппарат, который предназначен для проведения различного рода оперативных вмешательств. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«При использовании этого метода зона повреждения тканей оказывается минимальной. А это значит, что заживление пораженного участка идет быстрее и качественнее», — рассказал врач-хирург Саидакбар Алимжанов.

Сегодня лазерная хирургия становится все более востребованной областью медицинской практики. Хирурги успешно применяют лазер для бескровного рассечения тканей, сохраняя при этом высокий уровень стерильности и точности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.