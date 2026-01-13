Шатает как пьяного: ветрянка вызвала у малыша на Урале воспаление мозга

У двухлетнего мальчика из Екатеринбурга после ветрянки врачи выявили воспаление мозга. В больнице ему поставили предварительный диагноз — церебеллит (воспаление мозжечка), сообщает E1.ru .

Позднее медицинские анализы подтвердили у мальчика ветряночный энцефалит. Это редкое, но очень опасное осложнение ветряной оспы, в данном случае вирус поражает головной мозг. Подобное встречается один раз на 2 тыс. больных, поделилась мама малыша Ирина.

«Первая сыпь появилась первого января. С третьего по шестое число была температура высокая, много сыпи. Мы вызывали врача, она выписала нам парацетамол и лекарства от зуда, сказала прийти в больницу 12-го числа», — отметила женщина.

Она добавила, что 8 января близкие увидели, как малыш плохо ходит, его шатает как пьяного, также ребенок не стоит на месте, падает. Для заболевшего вызвали скорую помощь, медики сказали, что у него повредился мозжечок.

Юный пациент уже получает интенсивное лечение в стационаре. Ему ставят капельницы с противовирусными препаратами и антибиотиками трижды в день. Как рассказали родители, состояние малыша стало лучше, но невролог будет наблюдать ребенка в течение двух лет, также лекарства мальчик будет пить полгода.

Врачи пояснили, что при ветрянке нужно обратить особое внимание на важные симптомы. Это судороги, потеря координации, не сбивающаяся температура, сильная рвота. Особенно бдительно стоит следить за состоянием детей с неврологическими проблемами.

