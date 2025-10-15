сегодня в 18:47

Шанс получить кишечную палочку от клавиатуры больше, чем от пропавших продуктов

Шанс получить кишечную палочку от клавиатуры для компьютера больше, чем при употреблении некачественных продуктов. Сформировать подходящие условия для размножения микробов легко — нужно всего лишь постоянно есть над предметом, сообщает Baza .

Во время этого процесса начинают размножаться бактерии. Им нравятся углеводы.

Инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что палочка может появляться на поверхности клавиатуры. Она будет жить там на протяжении нескольких недель.

По словам Позднякова, риск возникновения кишечной палочки увеличивается, если клавиатуру используют несколько человек. Энтеробактерии могут попасть на предмет, если плохо мыть руки.

При заражении кишечной палочкой может вырасти температура, начаться рвота. Также не исключены диарея и ломота в мышцах.

