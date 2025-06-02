SHAMAN прав: врач объяснила, почему летом девушкам можно не носить нижнее белье

Недавно певец SHAMAN шокировал своих поклонников, рассказав о том, что не носит нижнее белье. Врач-дерматолог Кристина Радина отметила, что в жаркие летние дни действительно допустимо ходить без белья, сообщает Life.ru .

«Девушкам в жаркие летние дни можно ходить и вообще без белья, и я могу такое порекомендовать, но есть несколько нюансов. Во-первых, без бюстгальтера комфортнее женщинам с небольшой грудью, тогда как обладательницам пышных форм нужна поддержка. Также не рекомендуется отказываться от белья кормящим матерям и женщинам с воспалительными процессами. Если женщина все же хочет ходить без белья, чтобы избежать жары, это допустимо при условии соблюдения гигиены», — отметила медик.

Женщинам посоветовали выбирать легкую одежду из хлопка в случае отказа от нижнего белья. Рекомендуется носить шорты, майки, а не облегающие платья и комбинезоны. Важно также выбирать одежду, которая соответствует общественным нормам и не привлекает излишнего внимания.

Хотя иногда возникает желание надеть, к примеру, стринги, доктор не советует их носить, особенно летом. Такие трусы могут врезаться в ткани в интимной зоне, натирать кожу при движении, что особенно нежелательно в жару, и способствовать распространению инфекций и вредных микроорганизмов из заднего прохода во влагалище. Это увеличивает вероятность развития таких заболеваний, как кольпит, цистит или кандидоз.

Радина также порекомендовала ежедневно менять нижнее белье, выбирая изделия из хлопка. По ее словам, не рекомендуется использовать ежедневные прокладки и следует избегать одежды из синтетических материалов.

Отказ от белья в сочетании с правильным выбором одежды (легкие, натуральные ткани) действительно помогает уменьшить потливость, избежать потницы и раздражения, заключила врач.