Сезонное обострение: врач рассказал о рисках для ЖКТ с наступлением холодов

Врач-гастроэнтеролог Владимир Тимшин заявил, что из-за сокращения светового дня и изменений погоды осенью и в начале зимы многие люди страдают от обострений гастритов, колитов и язвы желудка, сообщает pravda-nn.ru .

«Симптомы заболеваний ЖКТ разнообразны и зависят от конкретного органа. Наиболее распространенными признаками являются боли в животе различного характера, ухудшение аппетита, отрыжка, изжога, тошнота, рвота, потеря массы тела, проблемы со стулом, изменение цвета кала и появление примесей, а также повышенное газообразование (метеоризм)», — сказал доктор.

По его словам, существенное влияние оказывает и образ жизни. Основные факторы, повышающие риск развития таких патологий, включают избыточную массу тела, нерегулярный прием пищи, продолжительные стрессовые ситуации и недостаточную физическую активность. Рекомендуется полностью исключить алкоголь или свести его потребление к абсолютному минимуму.

Этиловый спирт и продукты его метаболизма оказывают негативное воздействие на слизистые оболочки, провоцируя образование язв и поражение других органов, в частности печени и поджелудочной железы. Кроме того, наличие в алкогольных напитках красителей, чрезмерного количества сахара, консервантов и ароматизаторов лишь усугубляет вредное воздействие алкоголя на систему пищеварения, заключил гастроэнтеролог.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.