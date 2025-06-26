Сезон диспансеризации в парках стартовал в Ленинском округе

В прошедшие выходные в Ленинском городском округе, как и на всей территории Подмосковья, стартовала ежегодная акция «Проверь свое здоровье в парке». Теперь каждую субботу и воскресенье в течение всего лета жители муниципалитета смогут пройти диспансеризацию в лесопарке «Апаринки» бесплатно и без предварительной записи, сообщили в пресс-службе главы округа.

«Медики ждут пациентов по выходным с 9:00 до 12:00. Это отличный способ совместить заботу о своем здоровье с утренней прогулкой на природе. В мобильном пункте можно пройти следующие виды диагностики: измерение роста, веса, артериального и внутриглазного давления, ЭКГ, лабораторное исследование крови - общий анализ, уровень сахара и холестерина», - приводятся в сообщении слова заведующей отделением профилактики Видновской клинической больницы Людмилы Сухоруковой.

Она уточнила, что для чек-апа здоровья в парке предварительная запись не требуется, но при себе необходимо иметь медицинский полис Московской области, СНИЛС и паспорт.

После проведения исследований врачи определяют группу здоровья и при необходимости приглашают пациентов на более углубленную диагностику в одно из стационарных медицинских учреждений. Результаты обследования пациент сможет найти в личном кабинете на портале «Госуслуг» Подмосковья.

«Летний график позволяет многим уделить больше внимания своему здоровью. Люди чаще отдыхают, им проще выбрать время на диагностику. Своевременная проверка здоровья существенно сокращает риски развития тяжелых заболеваний и позволяет проводить эффективное лечение на начальной стадии недуга», - отметила Людмила Сухорукова.

За первую половину 2025 года в Ленинском округе диспансеризацию уже прошли 45,5 тысяч человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны – ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология – все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», – сказал Воробьев.