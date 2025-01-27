Серная пробка или мигрень: врач назвал причины шума в ушах

Врач Попов: причинами шума в ушах могут быть пробки или сильный стресс

Главврач монопрофильной клиники по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата «Свобода движения» Алексей Попов перечислил болезни и явления, о которых может свидетельствовать шум в ушах: серные пробки, звуковой шок, частый стресс, проблемы с давлением или мигрень, сообщает Life.ru .

«Шум в ушах может быть побочным явлением мигрени. Заболевание нарушает кровообращение и повышает чувствительность нервных окончаний, что может вызвать звуковые галлюцинации, включая шум в ушах», — сказал доктор.

По его словам, с проблемами с сердечно-сосудистой системой стоит обратиться к кардиологу, а при мигрени — к неврологу. Чтобы определить и убрать серную пробку или вылечить шум в ушах, можно посетить отоларинголога.

Среди других причин шума в ушах — проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, решить которые поможет стоматолог или ортопед, а также реакция на различные лекарства или сильная заложенность носа.