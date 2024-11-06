Выездные приемы в районных поликлиниках проведет главврач Коломенской больницы

Главный врач Коломенской больницы Николай Макаров проведет серию выездных приемов граждан, проживающих на сельских территориях. Первая такая встреча с жителями пройдет в поселке Пески, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Не все жители Коломны и Озер, проживающие на отдаленных территориях, имеют возможность приехать ко мне на личный прием. Поэтому я начинаю проводить выездные приемы граждан, чтобы узнать, с какими нюансами они сталкиваются при получении медицинской помощи как в своей сельской поликлинике, так и в других подразделениях Коломенской больницы. Мне важно понимать, существуют ли на селе системные проблемы, которые требуют первоочередного внимания с моей стороны», — сказал главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

Первый выездной прием руководитель медучреждения проведет в Песках. Жители поселка и прилегающих к нему сел и деревень смогут озвучить главному врачу вопросы, с которыми они сталкиваются при обращении за медицинской помощью.

Прием пройдет 7 ноября в 14:00 по адресу Песковской поликлиники: поселок Пески, ул. 1-я Школьная, д. 2. Предварительная запись на него не требуется.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.