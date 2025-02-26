Сергиево-Посадские врачи спасли ногу пациента от ампутации

В стационар больницы поступил мужчина 38 лет с проникающим ранением в подколенной области. Проведя КТ, врачи обнаружили маленький инородный предмет в подколенной артерии. Незамедлительно пациент был доставлен в операционную, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Нога пациента на момент поступления к нам была уже достаточно холодной, так как кровоток был затруднен. Мы извлекли инородное тело и провели протезирование артерии, взяв вену из области бедра и заменив участок в подколенной области. Мы прогнозировали массивную кровопотерю во время операции, но, к счастью, все прошло штатно», — сообщил руководитель сердечно-сосудистой службы, врач сердечно-сосудистый хирург Игорь Дядьков.

Операция длилась два часа. Операция прошла успешно: была проведена резекция поврежденного участка артерии с последующим замещением вены. После операции нога потеплела. Через три дня пациент уже самостоятельно передвигался в пределах палаты с упором на прооперированную ногу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.