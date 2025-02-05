Серьезный сигнал: врач рассказал о причинах звона в ушах

Отоларинголог Бояринов: причины шума в ушах — от серной пробки до отита

Врач-отоларинголог Илья Бояринов заявил, что тиннитус — звук в ушах или голове — может стать серьезным сигналом для врачебного обследования, а причины его — самые разнообразные, сообщает RuNews24.ru .

«Причиной такого явления может стать серная пробка, отит, нарушение функции евстахиевой трубы», — сказал доктор.

Однако, по его словам, самый распространенный случай — это возрастные изменения слуха у людей старше 60 лет. С годами слух постепенно снижается, этот процесс сопровождается тиннитусом.

Еще один частый фактор — это длительное воздействие громких звуков: например, музыка на концертах или работа на шумном производстве, использование наушников на высокой громкости. Все они могут повредить внутренние клетки, а скопление серы вызывает ощущение заложенности уха.

Кроме того, причиной тиннитуса часто бывают отосклероз или болезнь Меньера, некоторые лекарственные препараты: аспирин в больших дозах, антибиотики, диуретики и антидепрессанты.