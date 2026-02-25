Серьезные кровотечения: кардиолог назвала риски приема аспирина для Трампа

сегодня в 18:07

Врач предупредила об угрозе кровотечений у пожилых людей при приеме аспирина

Врач-кардиолог Ирина Васильева заявила, что прием аспирина президентом США Дональдом Трампом может привести к серьезным кровотечениям из-за превышения дозировки, сообщает «Царьград» .

Она выразила обеспокоенность после заявления президента США о профилактическом приеме аспирина для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, используемая дозировка превышает рекомендованную лечащим врачом.

Кардиолог подчеркнула, что профилактический прием аспирина связан с серьезными рисками, особенно для пациентов старше 60 лет и с соответствующим анамнезом.

«Исследования показывают, что риск серьезных кровотечений при использовании аспирина в таких ситуациях может значительно превышать возможную пользу. Предостережения о профилактическом применении аспирина в первую очередь касаются людей старше 60 лет. Дональд Трамп значительно старше этого возраста», — добавила она.

Врач подчеркнула, что решение о приеме подобных препаратов должно приниматься индивидуально с учетом состояния здоровья пациента.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.