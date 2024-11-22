Сердечный алгоритм: исследователи научились оценивать риски после инфаркта

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Во ВШЭ создали алгоритм, предупреждающий о риске после инфаркта

Исследователи Высшей школы экономики оценили факторы, способные повлиять на различные исходы состояния здоровья пациента после инфаркта: повторный коронарный синдром, инсульт и даже смерть — всего 39 сценариев. Затем они создали алгоритм машинного обучения, дающий точный прогноз, сообщает aif.ru .

«Внедрение подобных моделей в клиническую практику позволит снизить смертность и частоту повторных инфарктов, оптимизировать лечение и уменьшить нагрузку на врачей», — заявил один из авторов исследования Александр Кирдеев.

Модель назвали CatBoost и выделили 9 ключевых факторов, влияющих на прогноз, среди которых индекс массы тела и пол пациента, индекс коморбидности Чарлсона, состояние боковой стенки левого желудочка сердца и степень поражения ствола левой коронарной артерии, число пораженных сосудов и тип хирургического вмешательства.

Согласно исследованию, самым значимым можно считать дозу статинов, используемых для снижения уровня «плохого» холестерина. Чем она выше, тем меньше риск осложнений.