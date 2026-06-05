Семилетний британец выжил после трех остановок сердца

Семилетний Рафи Амер из Великобритании пережил кому, почечную недостаточность и три остановки сердца после заражения опасным штаммом кишечной палочки, сообщает «Царьград» со ссылкой на Mirror.

Первые симптомы появились осенью 2023 года. Мальчика отправили домой из школы из-за приступов рвоты. Отец ребенка Дин рассказал, что медики сначала приняли состояние за расстройство желудка и запор.

Скорую помощь вызвали после того, как отец заметил кровь в стуле ребенка. В больнице врачи выявили у Рафи четвертую, терминальную стадию почечной недостаточности.

Состояние мальчика быстро ухудшалось. На фоне сильных судорог сердце ребенка останавливалось трижды, но врачи смогли вернуть его к жизни. Осложнения вызвал гемолитико-уремический синдром из-за кишечной инфекции. Эта редкая патология разрушает почки и чаще встречается у детей до пяти лет.

Медики ввели Рафи в искусственную кому и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Полгода улучшений не было, затем у ребенка начала восстанавливаться выделительная функция. В реанимации он провел девять месяцев, еще три месяца — в центре нейрореабилитации.

Ближе к концу 2024 года Рафи выписали домой. Сейчас он снова учится есть самостоятельно, сидеть, стоять и говорить.

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