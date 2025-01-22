Семь врачей начали работать в Дмитровской больнице с января

Были рассмотрены темы, связанные с повышением качества и доступности широкого спектра медицинской помощи, оказываемой специалистами этого лечебно-профилактического учреждения.

«Каждая жалоба, обращение, поступившие через порталы госуслуг, чаты обратной связи, мы сразу же, в день получения, рассматриваем, анализируем причины и принимаем меры. И в прошлом году обращений поступило на треть меньше, чем в 2023 году», — пояснил главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян.

Анализ поступивших обращений показывает: более половины из них связаны с техническими сбоями работы порталов «Госуслуги» и «Мосрег».

«В больнице остается открытым вопрос по кадрам, как он решается?» — спросила Ирина Костышина.

«Больница работает в тесном контакте с кадровым центром Минздрава, вакансии размещаются на всех платформах по поиску кадров. Желающие работать есть, но не все проходят этапы собеседования. В январе мы уже приняли на работу семерых врачей (это кардиолог, эндоскопист, гастроэнтеролог, хирург, гинеколог и три анестезиолога), а также двух медсестер», — отметил Александр Авакян.

Для привлечения на работу в Дмитровскую больницу реализуется целый комплекс мер поддержки, с ними можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения: rabota-vrachom.ru.

Хорошо себя зарекомендовали в больнице такие виды работы с пациентами, как кабинет выписки льготных рецептов и телемедицина. Они позволили снять часть нагрузки на педиатров, терапевтов и узких специалистов, а также упростили процедуру получения медицинских справок.

Дмитровская больница вышла с предложением на Минздрав Московской области о введении системы СМС-оповещения для тех, кто записан в кабинет выписки льготных рецептов. Причина: люди забывают о том, что у них есть на руках талончик, и не приходят на прием.

«Любой возникший вопрос, связанный с получением медицинской помощи в подразделениях нашей больницы, решаем. В этом заинтересовано и руководство, и каждый сотрудник. То, что за последний год число нареканий на работу медиков в нашем округе значительно снизилось, их стали чаще благодарить, — это показатель их слаженной работы», — отметила Ирина Костышина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.