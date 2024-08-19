Сельские жители округа Луховицы стали участниками онлайн школы диабета

В Луховицкой больнице прошло очередное занятие в школе здоровья для пациентов на тему «Сахарный диабет». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Как рассказала заведующая отделением медицинской профилактики центральной поликлиники Галина Климчук, было 12 онлайн подключений, в том числе ФАПЫ «Орешково» и «Врачево Горки», «Кончаково», «Озерицы», «Аксеново», амбулатории сел Дединово, Нижне-Маслово и поселка Фруктовая, Белоомутская городская больница.

Занятие провела врач-эндокринолог центральной поликлиники Осанна Геворгян.

«Режим онлайн, особенно удобен для жителей, проживающих в населенных пунктах, территориально удаленных от города. Важно, что во время занятий работает система обратной связи и слушатели смогут задавать интересующие их по теме вопросы», — подчеркнула заведующая отделением медицинской профилактики центральной поликлиники Луховицкой больницы Галина Климчук.

В школе здоровья врач рассказала о простых правилах поведения, составления режима питания, отдыха, особенностях гигиены, которые помогут людям с заболеваниями сахарным диабетом.

Она подчеркнула, что важным аспектом в лечении и улучшении прогноза заболевания является правильное поведение пациента и его близких, а также тесное взаимодействие с врачом.

Следующие занятия в Школе здоровья для пациентов пройдут 23 августа — на тему «Сахарный диабет» и завершит августовский цикл 30 августа занятие на тему «Организация медицинской помощи в детской поликлинике, работа кабинета «Справка в один шаг», получение медицинских справок онлайн и другие вопросы, актуальные в преддверии нового учебного года».

Начало занятий в 14:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.